Источник: Онана может опоздать на матч Камеруна в Кубке Африки из-за плохой погоды

Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может опоздать на матч Камеруна в Кубке Африки с Гвинеей из-за плохой погоды.

Как сообщает Manchester Evening News, игрок вылетел в Кот-д'Ивуар на частном самолёте и прибыл в столицу страны Абиджан. Оттуда он уже не смог вылететь в Ямусукро, где состоится матч.

Отмечается, что Онана попытается добраться на машине, но путь между городами может занять около трёх часов.

Игра Камерун — Гвинея состоится в 20:00 мск.

Ранее Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.