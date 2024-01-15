Источник: Онана может опоздать на матч Камеруна в Кубке Африки из-за плохой погоды
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Как сообщает Manchester Evening News, игрок вылетел в Кот-д'Ивуар на частном самолёте и прибыл в столицу страны Абиджан. Оттуда он уже не смог вылететь в Ямусукро, где состоится матч.
Отмечается, что Онана попытается добраться на машине, но путь между городами может занять около трёх часов.
Игра Камерун — Гвинея состоится в 20:00 мск.
Ранее Онана назвал матч с «Баварией» в Лиге чемпионов одним из худших в карьере.