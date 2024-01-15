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Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

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Украинское посольство в Канаде отреагировало на то, что чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поддержал Рамзана Кадырова после победы над Каллумом Смитом.
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове
  • Gettyimages.ru

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде», — говорится в сообщении.

Бетербиев в ночь с 13 на 14 января в Квебеке нокаутировал в седьмом раунде Смита.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил Бетербиева с досрочной победой над Смитом.

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