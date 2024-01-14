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Кадыров поздравил Бетербиева с досрочной победой над Смитом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чемпиону мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянину Артуру Бетербиеву.
Кадыров поздравил Бетербиева с досрочной победой над Смитом
  • РИА Новости

«В двадцатый раз из двадцати боев Артур Бетербиев показал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и неслучайно является обладателем сразу трёх чемпионских поясов. Очередной претендент на них Каллум Смит не смог ничего противопоставить чеченскому чемпиону и забрать высокие трофеи», — написал Кадыров в социальных сетях.

По его словам, несмотря на блестящие победы и огромную славу, Бетербиев всегда остаётся скромным и очень религиозным человеком, достойным сыном чеченского народа.

«Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир», — добавил Кадыров.

Бетербиев в ночь с 13 на 14 января в Квебеке нокаутировал в седьмом раунде британца Каллума Смита.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом.

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