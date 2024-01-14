Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом
- РИА Новости
«Бетербиев — первый», — написал Чимаев в социальной сети.
Бой между Чимаевым и Смитом завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.
Ранее тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его подопечный подписал контракт на бой с Бетербиевым.