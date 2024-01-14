Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом

Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу российского боксёра Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

«Бетербиев — первый», — написал Чимаев в социальной сети.

Бой между Чимаевым и Смитом завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.

Ранее тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его подопечный подписал контракт на бой с Бетербиевым.