Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили
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«Про выплаты от ОКР ничего не знаю. До меня пока что таких новостей не доходило», — цитирует Надыршину «Матч ТВ».
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в сентябре заявил, что ОКР будет выплачивать компенсации спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры. Обладатели золотых медалей получат 500 тыс. рублей, серебряные медалисты — 350 тыс., бронзовые — 250 тыс., просто участники — 150 тыс.
Ранее сообщалось, что Надыршина выиграла Кубок чемпионов в Москве.