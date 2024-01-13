Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили

Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина сообщила, что не получала обещанных выплат от Олимпийского комитета России (ОКР).

«Про выплаты от ОКР ничего не знаю. До меня пока что таких новостей не доходило», — цитирует Надыршину «Матч ТВ».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в сентябре заявил, что ОКР будет выплачивать компенсации спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры. Обладатели золотых медалей получат 500 тыс. рублей, серебряные медалисты — 350 тыс., бронзовые — 250 тыс., просто участники — 150 тыс.

Ранее сообщалось, что Надыршина выиграла Кубок чемпионов в Москве.





