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Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили

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Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина сообщила, что не получала обещанных выплат от Олимпийского комитета России (ОКР).
Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun

«Про выплаты от ОКР ничего не знаю. До меня пока что таких новостей не доходило», — цитирует Надыршину «Матч ТВ».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в сентябре заявил, что ОКР будет выплачивать компенсации спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры. Обладатели золотых медалей получат 500 тыс. рублей, серебряные медалисты — 350 тыс., бронзовые — 250 тыс., просто участники — 150 тыс.

Ранее сообщалось, что Надыршина выиграла Кубок чемпионов в Москве.



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