Сноубордисты Надыршина и Логинов выиграли Кубок чемпионов в Москве
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Серебряную медаль выиграла Мария Травиничева, бронза досталась Анастасии Малаховой.
У мужчин победу одержал Дмитрий Логинов, который в финале опередил Ярослава Степанко. Бронза — у Константина Санникова.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Логинов вспомнил, как попросил сестру вернуть в магазин ботинки для сноуборда.