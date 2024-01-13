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Сноубордисты Надыршина и Логинов выиграли Кубок чемпионов в Москве

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Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на турнире «Кубок чемпионов» на Воробьёвых горах в Москве.
Сноубордисты Надыршина и Логинов выиграли Кубок чемпионов в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Серебряную медаль выиграла Мария Травиничева, бронза досталась Анастасии Малаховой.

У мужчин победу одержал Дмитрий Логинов, который в финале опередил Ярослава Степанко. Бронза — у Константина Санникова.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Логинов вспомнил, как попросил сестру вернуть в магазин ботинки для сноуборда.

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