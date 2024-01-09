Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что в следующем бою подерётся за титул.

«Планирую ли я завоевать пояс UFC в следующем бою? 100%. У Стрикленда есть хороший соперник — Дрикус Дю Плесси. Если он победит этого парня, то мы подерёмся. UFC обещали мне этот бой. Подожду, кто выиграет, а потом возьму пояс», — приводит слова Чимаева канал Mohammed Hijab.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев высказался о своём настрое после операции на руке.