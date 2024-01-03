RT в Telegram
Подпишись

Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC

Короткая ссылка
Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о своём настрое после операции на руке.
Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я сильно болел, рука была травмирована, поэтому не смог сразу вернуться, хочу сказать всем фанатам: «Я хочу видеть себя в бою больше вас всех. Как всегда, мы это делаем, и скоро вернусь к тренировкам ИнШаАлла!» — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить