Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о своём настрое после операции на руке.

«Я сильно болел, рука была травмирована, поэтому не смог сразу вернуться, хочу сказать всем фанатам: «Я хочу видеть себя в бою больше вас всех. Как всегда, мы это делаем, и скоро вернусь к тренировкам ИнШаАлла!» — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии.