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Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии

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Бразильский боец UFC Пауло Коста высказался о бое с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Goodlett

«Я настойчиво прошу UFC назначить нам с Чимаевым новый бой в Саудовской Аравии. Лучшего мейн-ивента для турнира на Ближнем Востоке я и представить не могу. Я бы с радостью побил его. Но похоже, что он боится со мной связываться», — написал Коста в своих социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету бойца 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев заявил, что перенесёт операцию и будет готов к турниру UFC 300.

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