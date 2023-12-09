Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии
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«Я настойчиво прошу UFC назначить нам с Чимаевым новый бой в Саудовской Аравии. Лучшего мейн-ивента для турнира на Ближнем Востоке я и представить не могу. Я бы с радостью побил его. Но похоже, что он боится со мной связываться», — написал Коста в своих социальных сетях.
Чимаев 21 октября нанёс поражение Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.
На счету бойца 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
Ранее Чимаев заявил, что перенесёт операцию и будет готов к турниру UFC 300.