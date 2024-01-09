Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, что был бы рад встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

«С этим сложно. Сейчас у нас не так много времени, нужно много работать. Но если получится встретиться с ребятами, я буду очень рад», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

Немецкий специалист работал в московском клубе с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

В настоящий момент Тедеско возглавляет сборную Бельгии, которую вывел на чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере.