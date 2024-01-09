Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, вспомнил о периоде работы в московском клубе.

«У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры», — цитирует Тедеско «СЭ».

Немецкий специалист работал в московском клубе с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

В настоящий момент Тедеско возглавляет сборную Бельгии, которую вывел на чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ.