Мостовой считает, что Головин может войти в число лучших игроков России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У нас было много хороших футболистов. Канчельскис, Колыванов, Аршавин, Кержаков входят в число лучших футболистов России. Я всегда говорю: для начала надо провести полную карьеру. Надеемся, что Головин ещё лет пять поиграет на таком же уровне, тогда он однозначно будет в топе», — цитирует Мостового РИА Новости.

2 января россиянин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe. Спортсмен продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Головин стал претендентом на попадание в символическую команду EA Sports.