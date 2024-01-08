Головин стал претендентом на попадание в символическую команду EA Sports

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в число претендентов на попадание в символическую сборную года по версии EA Sports.

Россиянин появился в расширенном списке из 28 полузащитников на попадание в сборную года, сообщается в X EA Sports.

Также в число претендентов вошёл экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи».

Голосование начнётся 8 января.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне российских футболистов.