Головин стал претендентом на попадание в символическую команду EA Sports
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Россиянин появился в расширенном списке из 28 полузащитников на попадание в сборную года, сообщается в X EA Sports.
Также в число претендентов вошёл экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи».
Голосование начнётся 8 января.
Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.
Ранее ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне российских футболистов.