Пономарёв: только Головин играет на топ-уровне, поколение футболистов слабое

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне российских футболистов.

«Головин попал в число лучших по Франции — молодец. Нынешнее поколение игроков — слабое. На всю страну один только Александр играет на высоком уровне. И ещё буквально несколько футболистов», — заявил Пономарёв «РБ Спорт».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее Головин был признан лучшим игроком клуба после первой половины сезона.