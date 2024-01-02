Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком клуба после первой половины сезона.

Как сообщает пресс-служба «Монако», россиянин победил в голосовании болельщиков, набрав 76% голосов.

Второе место занял Виссам Бен-Йеддер (15%). Тройку замкнул Такуми Минамино (3%).

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Équipe.