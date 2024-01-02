Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Équipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную чемпионата Франции в 2023 году по версии французского издания L'Équipe.

Об этом сообщается на сайте L'Équipe.

В символическую сборную также вошли Брис Самба («Ланс»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Кевин Дансо («Ланс»), Каю Энрике («Монако»), Усман Дембеле (ПСЖ), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Юссуф Фофана («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луа Опенда («Ланс»).

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее болельщики «Монако» в соцсетях оценили игру Головина в первой части сезона.