Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Équipe
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Об этом сообщается на сайте L'Équipe.
В символическую сборную также вошли Брис Самба («Ланс»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Кевин Дансо («Ланс»), Каю Энрике («Монако»), Усман Дембеле (ПСЖ), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Юссуф Фофана («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луа Опенда («Ланс»).
Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.
Ранее болельщики «Монако» в соцсетях оценили игру Головина в первой части сезона.