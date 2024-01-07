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Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян

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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон заявил, что многодневка «Тур де Ски» стала скучным турниром без россиян и многих лучших спортсменов.

«Турнир становится всё скучнее и скучнее. У него нет будущего. Это невозможно, если они планируют продолжать так, как сейчас. Русских здесь нет, как и многих лучших спортсменов», — цитирует Хальварссона SVT.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

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