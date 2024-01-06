Футболист потерял сознание во время финального матча Кубка звёзд в Катаре

Нападающий «Умм‑Салаля» Анди Делор потерял сознание во время финального матча Кубка звёзд Катара с «Аль‑Араби».

На 16‑й минуте матча игрок упал на газон и начал биться в конвульсиях, сообщает RMC Sport.

Врачам удалось привести 32‑летнего форварда в чувство, после чего его унесли с поля на носилках. Во втором тайме Делор появился возле скамейки запасных.

Встреча завершилась победой «Умм‑Салаля». Основное время матча закончилось вничью — 4:4, в серии пенальти команда Делора победила со счётом 3:1.

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