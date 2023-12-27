Футболист Родригес рассказал, что в Катаре его заставляли есть руками

Бывший футболист «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес рассказал, почему не смог адаптироваться к жизни в Катаре.

«Там все едят руками. Я просил столовые приборы, а мне отвечали: «Нет, рукой», и я отвечал: «Вы с ума сошли, я не буду есть рукой», — цитирует Хамеса Marca.

Он также добавил, что после матчей ему запрещали раздеваться и принимать душ.

В 2021 году футболист подписал контракт с катарским «Эр-Райяном» и провёл за клуб 16 матчей.

Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».