Футболист Родригес рассказал, что в Катаре его заставляли есть руками
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«Там все едят руками. Я просил столовые приборы, а мне отвечали: «Нет, рукой», и я отвечал: «Вы с ума сошли, я не буду есть рукой», — цитирует Хамеса Marca.
Он также добавил, что после матчей ему запрещали раздеваться и принимать душ.
В 2021 году футболист подписал контракт с катарским «Эр-Райяном» и провёл за клуб 16 матчей.
Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».