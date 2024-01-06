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Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ

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Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов отреагировал на непопадание российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ
  • РИА Новости

«Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Овечкин должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент», — приводит слова Афиногенова «Чемпионат».

Экс-нападающий ответил, может ли 38-летний россиянин получить приглашение, учитывая 12 оставшихся вакантных мест.

«Я думаю, однозначно вызовут», — сказал он.

Матч звёзд НХЛ пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).

Ранее сообщалось, что в США считают странным непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ.

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