Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ
- РИА Новости
«Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Овечкин должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент», — приводит слова Афиногенова «Чемпионат».
Экс-нападающий ответил, может ли 38-летний россиянин получить приглашение, учитывая 12 оставшихся вакантных мест.
«Я думаю, однозначно вызовут», — сказал он.
Матч звёзд НХЛ пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).
Ранее сообщалось, что в США считают странным непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ.