Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов отреагировал на непопадание российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Овечкин должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент», — приводит слова Афиногенова «Чемпионат».

Экс-нападающий ответил, может ли 38-летний россиянин получить приглашение, учитывая 12 оставшихся вакантных мест.

«Я думаю, однозначно вызовут», — сказал он.

Матч звёзд НХЛ пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).

Ранее сообщалось, что в США считают странным непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ.