В США считают странным непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Американский журналист Иан Оланд отреагировал на непопадание российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

От столичного клуба был выбран канадский форвард Том Уилсон.

«Люблю Тома, но он был четвёртым по значимости игроком «Вашингтона». Как не выбрать Ови? Это всё равно что пройти мимо Кэла Рипкена (один из величайших бейсболистов в истории. — RT). Абсолютно странно», — написал Оланд на своей странице в соцсети.

Матч звёзд НХЛ пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада).

Ранее сообщалось, что трое российских игроков примут участие в Матче звёзд НХЛ.