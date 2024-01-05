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Афиногенов рассказал о визите сборной России к Бодрову после победы на МЧМ-1999

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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о встрече с российским актёром Сергеем Бодровым после победы сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Афиногенов рассказал о визите сборной России к Бодрову после победы на МЧМ-1999
  • РИА Новости

«Потрясающий человек. Недавно как раз вышла первая часть фильма «Брат», и отношение к нему было особенное. Некоторые ребята переживали, мол, каким Данила Багров предстанет в реальной жизни. Но Сергей принял нас как родных. Мы тогда все были молодыми и до того ни разу не приходили на телевидение. А тут перед тобой сам Бодров. Он моментально нас расположил к себе и раскрепостил. Очень быстро разговорились в студии. Даже посмеялись. Было очень круто. Сергей оказался на удивление тёплым, хорошим человеком и полностью соответствовал своему образу на экране. А буквально через три года его не стало», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов вспомнил о решающем голе в финале МЧМ-1999 между сборными России и Канады.

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