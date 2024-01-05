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Афиногенов — о решающем голе Чубарова в финале МЧМ-1999: сломал ему шлемом нос

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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов вспомнил о решающем голе в финале молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады.
Афиногенов — о решающем голе Чубарова в финале МЧМ-1999: сломал ему шлемом нос
  • Gettyimages.ru

«Кажется, Кириленко в углу площадки поборолся за шайбу. Потом снаряд отскочил ко мне. Я мгновенно выполнил пас на Артёма Чубарова, а тот с ходу щёлкнул в дальний без шансов для Луонго. Потом началось форменное безумие. Все побежали к Чубарову и стали прыгать на него. В этот момент я сломал ему нос шлемом.

Чистая случайность. Эмоции зашкаливали. Хотел кинуться и обнять Артёма и шлемом ударил его прямо в переносицу. Чубаров потом утверждал, что нос ему сломал именно я. Тут же потекла кровь. Но, разумеется, никто не придал этому значения. Факт перелома выяснился позже. Образовалась куча-мала из всех хоккеистов сборной России», — рассказал экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов заявил, что никто не верил в победу сборной России на МЧМ-1999.

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