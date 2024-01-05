Афиногенов: до начала МЧМ-1999 никто и подумать не мог о победе сборной России

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что никто не верил в победу сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.

«Осознание пришло по ходу общения с ребятами чуть позже. Говорили друг другу: «Блин, вы представляете, мы — чемпионы мира!» Никто ведь до начала первенства, когда произошла смена тренера и мы уступали в товарищеских матчах, подумать об этом не мог. За семь лет без побед отечественной сборной на МЧМ болельщики успели от них отвыкнуть. Мол, какие-то медали привезут, но точно не золотые. И, добиваясь настолько неожиданного триумфа, испытываешь особенные эмоции. Всё-таки, когда выигрываешь постоянно, радость притупляется», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999.