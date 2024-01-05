RT в Telegram
Подпишись

Афиногенов: до начала МЧМ-1999 никто и подумать не мог о победе сборной России

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что никто не верил в победу сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Афиногенов: до начала МЧМ-1999 никто и подумать не мог о победе сборной России
  • РИА Новости

«Осознание пришло по ходу общения с ребятами чуть позже. Говорили друг другу: «Блин, вы представляете, мы — чемпионы мира!» Никто ведь до начала первенства, когда произошла смена тренера и мы уступали в товарищеских матчах, подумать об этом не мог. За семь лет без побед отечественной сборной на МЧМ болельщики успели от них отвыкнуть. Мол, какие-то медали привезут, но точно не золотые. И, добиваясь настолько неожиданного триумфа, испытываешь особенные эмоции. Всё-таки, когда выигрываешь постоянно, радость притупляется», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить