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Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999

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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о разговоре с родителями после победы сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира 1999 года.
Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999
  • РИА Новости

«Ко мне прямо в раздевалке подошёл агент, у которого уже имелся мобильный. Дал трубку, а я сразу набрал папе и маме. Звонил, естественно, на обычный городской домашний номер. Они сидели дома и уже были в курсе всего, поскольку агент успел сообщить. Поздравили меня», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов объяснил, почему сборная России владела подавляющим преимуществом в финале МЧМ-1999 с Канадой.

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