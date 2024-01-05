Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999
- РИА Новости
«Ко мне прямо в раздевалке подошёл агент, у которого уже имелся мобильный. Дал трубку, а я сразу набрал папе и маме. Звонил, естественно, на обычный городской домашний номер. Они сидели дома и уже были в курсе всего, поскольку агент успел сообщить. Поздравили меня», — заявил экс-игрок RT.
Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.
Ранее Афиногенов объяснил, почему сборная России владела подавляющим преимуществом в финале МЧМ-1999 с Канадой.