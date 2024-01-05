Афиногенов объяснил, почему сборная России владела подавляющим преимуществом в финале МЧМ-1999 с Канадой

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов высказался о преимуществе сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 1999 года.

«Мы с самого начала были быстрее и острее в атаке. Лезли на ворота и создавали моменты. Соперники же донельзя упростили игру и набрасывали шайбу на ворота. Можно сказать, показывали традиционный канадский хоккей. А мы комбинировали и плели комбинации, ставя оборону в тупик. Как нас учили в ДЮСШ, так и действовали. Всё-таки тогда с распада СССР прошло совсем немного времени. К слову, сейчас «кленовые листья» сами стараются контролировать шайбу. Они совместили своё физическое преимущество с технической оснащённостью, которая была присуща советским коллективам», — заявил экс-игрок RT.

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