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Афиногенов: перед финалом МЧМ-1999 с Канадой насчитали на трибунах два-три российских флага

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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о поддержке российских болельщиков на молодёжном чемпионате мира по хоккею 1999 года.

«Естественно, стадион оказался забит под завязку. И практически все 13 тыс. зрителей болели за хозяев. Перед матчем специально изучали трибуны в попытках найти отечественные триколоры и насчитали только два-три. В итоге все они побывали на площадке. Канадцы не сомневались в успехе и ждали только победу. Надо было слышать, что происходило, когда Артём Чубаров забросил победную шайбу в овертайме. Установилась полная гробовая тишина. Люди даже в теории не могли представить себе такой расклад», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов сравнил сборную России по хоккею на МЧМ-1999 с лавиной.

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