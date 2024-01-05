RT в Telegram
Подпишись

Афиногенов сравнил сборную России по хоккею на МЧМ-1999 с лавиной

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что российские хоккеисты не сомневались в успехе на молодёжном чемпионате мира 1999 года.

«Мне кажется, после поражения в матче со Швецией мы не просто владели инициативой во всех играх, а вынуждали соперников обороняться и создавали огромное количество моментов. Даже канадцев превзошли полностью. Что уж говорить о финнах. Мы напоминали лавину и не сомневались в собственном успехе. Даже если пропускали, понимали: всё равно забьём больше. Верили друг другу, и каждый на площадке стремился помочь товарищу. Игра шла. В атаке всё получалось, и в обороне тоже действовали аккуратно. Да и Алексей Волков регулярно выручал», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов рассказал, что перед финальным матчем молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады на всю гостиницу включили сирену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить