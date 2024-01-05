Афиногенов сравнил сборную России по хоккею на МЧМ-1999 с лавиной

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что российские хоккеисты не сомневались в успехе на молодёжном чемпионате мира 1999 года.

«Мне кажется, после поражения в матче со Швецией мы не просто владели инициативой во всех играх, а вынуждали соперников обороняться и создавали огромное количество моментов. Даже канадцев превзошли полностью. Что уж говорить о финнах. Мы напоминали лавину и не сомневались в собственном успехе. Даже если пропускали, понимали: всё равно забьём больше. Верили друг другу, и каждый на площадке стремился помочь товарищу. Игра шла. В атаке всё получалось, и в обороне тоже действовали аккуратно. Да и Алексей Волков регулярно выручал», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов рассказал, что перед финальным матчем молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады на всю гостиницу включили сирену.