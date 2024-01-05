RT в Telegram
Подпишись

Афиногенов: перед финалом МЧМ-1999 с Канадой на всю гостиницу включили пожарную сирену

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал, что перед финальным матчем молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады на всю гостиницу включили сирену.

«Перед решающим противостоянием с хозяевами, когда у нас был тихий час, на всю гостиницу включили сирену. То есть днём нам толком не дали поспать. Помню, как разгневанный Цыгуров выскочил в коридор и принялся кричать: «Это диверсия»! Нас же попросил не поддаваться на провокацию. Но и спустя четверть века уверен: всё произошло не случайно. Хотели нас разозлить. Понятно, когда тебе по ушам бьёт жуткий звон, ни о каком сне речь не идёт. Больше никто не спал», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить