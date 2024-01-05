Афиногенов: перед финалом МЧМ-1999 с Канадой на всю гостиницу включили пожарную сирену

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал, что перед финальным матчем молодёжного чемпионата мира 1999 года между сборными России и Канады на всю гостиницу включили сирену.

«Перед решающим противостоянием с хозяевами, когда у нас был тихий час, на всю гостиницу включили сирену. То есть днём нам толком не дали поспать. Помню, как разгневанный Цыгуров выскочил в коридор и принялся кричать: «Это диверсия»! Нас же попросил не поддаваться на провокацию. Но и спустя четверть века уверен: всё произошло не случайно. Хотели нас разозлить. Понятно, когда тебе по ушам бьёт жуткий звон, ни о каком сне речь не идёт. Больше никто не спал», — заявил экс-игрок RT.

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Ранее Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг.