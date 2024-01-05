Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал, как игроки сборной России по хоккею целовали флаг на молодёжном чемпионате мира 1999 года.

«К чести Цыгурова, он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу. Мы даже делали собственную стенгазету. Причём не одну. Каждая пятёрка рисовала свою. Там были разные приколы, шутки. Над кем-то по-доброму могли посмеяться. Удивительно, но и это нас сплотило. Пошутили друг над другом и немного раскрепостились. Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Фёдорович говорил: «Проси прощения у России». Но это больше в позитивном ключе. Он пытался привить нам любовь к Родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать. Объяснял, что у нас на груди флаг, который опорочить не имеем права. Мы прониклись этим патриотизмом. Не случайно после победы над хозяевами в финале сразу собрали на трибунах немногочисленные отечественные триколоры и вынесли их на площадку», — заявил экс-игрок RT.

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Ранее Афиногенов признался, что до сих пор вспоминает победу сборной России по хоккею на МЧМ-1999.