Афиногенов — о победе сборной России по хоккею на МЧМ-1999: тот успех по сей день перед глазами

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов высказался о 25-летии первой победы сборной России в молодёжном чемпионате мира по хоккею.

«Времени действительно ушло немало, но воспоминания всё равно свежи. Тот успех по сей день стоит перед глазами. Тем более подобные юношеские триумфы запоминаются на всю жизнь. Очень приятно было завоевать этот трофей, ведь до нас у национальной команды долго ничего не получалось. Это по-настоящему знаковая победа, которая дала многим ребятам путёвки в большой хоккей. Кто-то потом попробовал свои силы в НХЛ, некоторые выступали за взрослую сборную», — заявил экс-игрок RT.

Полностью интервью с Афиногеновым читайте на сайте RT.

Ранее Афиногенов прокомментировал очередной рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.