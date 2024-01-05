Голевой пас Кучерова помог «Тампе» выиграть у «Миннесоты» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал игру из-за травмы.

После 40 игр «Тампа» набрала 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 36 баллами располагается на 13-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.