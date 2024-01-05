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Голевая передача Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.

После 37 игр «Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 51 баллом располагается на третьей строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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