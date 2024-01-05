Голевая передача Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.
После 37 игр «Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 51 баллом располагается на третьей строчке Запада.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.