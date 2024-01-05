Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев голом и голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

После 37 игр «Рейнджерс» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Блэкхоукс» с 24 баллами располагается на 15-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ из-за повреждения.