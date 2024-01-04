«Тампа» поместила Сергачёва в долгосрочный список травмированных
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Клуб из Флориды перевёл двукратного обладателя Кубка Стэнли в долгосрочный список травмированных, сообщает Daily Faceoff.
25-летний россиянин получил травму 19 декабря в матче с «Сент-Луис Блюз» после попадания шайбы в ногу.
Воспитанник нижнекамского хоккея в сезоне-2023/24 в 33 играх набрал 19 очков (два гола и 17 результативных передач).
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона».