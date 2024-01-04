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«Тампа» поместила Сергачёва в долгосрочный список травмированных

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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за повреждения.
«Тампа» поместила Сергачёва в долгосрочный список травмированных
  • AP
  • © George Walker IV

Клуб из Флориды перевёл двукратного обладателя Кубка Стэнли в долгосрочный список травмированных, сообщает Daily Faceoff.

25-летний россиянин получил травму 19 декабря в матче с «Сент-Луис Блюз» после попадания шайбы в ногу.

Воспитанник нижнекамского хоккея в сезоне-2023/24 в 33 играх набрал 19 очков (два гола и 17 результативных передач).

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона».

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