Аршавин считает Головина лучшим российским игроком по итогам 2023 года

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего российского футболиста по итогам 2023 года.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», — цитирует Аршавина ТАСС.

Российский игрок продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Он перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона.