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Аршавин считает Головина лучшим российским игроком по итогам 2023 года

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Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего российского футболиста по итогам 2023 года.
Аршавин считает Головина лучшим российским игроком по итогам 2023 года
  • РИА Новости

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», — цитирует Аршавина ТАСС.

Российский игрок продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Он перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. 

Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона.

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