Тарасова: думаю, ISU вернёт нас на соревнования перед следующим сезоном

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.

«Конечно, ждём новостей о возвращении на международную арену. Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном. Думаю, что просто хватит им уже продлять отстранение», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.