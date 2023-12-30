Букин: то, что не хватает больших международных соревнований, это 100%
- РИА Новости
«То, что не хватает больших международных соревнований, это 100%. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание», — приводит слова Букина NEWS.ru.
9 октября стало известно, что ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФФККР контактирует с ISU по допуску россиян.