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Букин: то, что не хватает больших международных соревнований, это 100%

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Чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.
Букин: то, что не хватает больших международных соревнований, это 100%
  • РИА Новости

«То, что не хватает больших международных соревнований, это 100%. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание», — приводит слова Букина NEWS.ru.

9 октября стало известно, что ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что ФФККР контактирует с ISU по допуску россиян.

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