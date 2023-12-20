Сихарулидзе: ФФККР контактирует с ISU по допуску россиян

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о контакте с Международным союзом конькобежцев (ISU) касательно допуска российских спортсменов.

«Этот вопрос логично адресовать ISU. Мы открыты, готовы участвовать в любых соревнованиях, любых возрастов. Мы находимся в контакте с ISU. Недавно минут 30 с ними мы обсуждали мировое фигурное катание. Мы видим, что оно без россиян не такое сочное. Об этом говорят и в ISU, и зарубежные тренеры», — цитирует Сихарулидзе Sport24.

9 октября стало известно, что ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась об отсутствии международных стартов.