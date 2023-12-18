Фигуристка Горбачёва: грустно, что не можем выступать на международной арене

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась об отсутствии международных стартов.

«Всё равно в России сильная конкуренция среди девушек. Конечно, немного грустно от того, что мы не можем выступать на международной арене, но у нас довольно сильные соревнования, на которых интересно выступать. Мне нравится у нас кататься», — приводит слова Горбачёвой Metaratings.ru.

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Горбачёва рассказала, что положила 600 тыс. призовых в банк.