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Фигуристка Горбачёва рассказала, что положила 600 тыс. призовых в банк

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Российская фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что положила призовые за выступления на этапах Гран-при России в банк.
Фигуристка Горбачёва рассказала, что положила 600 тыс. призовых в банк
  • РИА Новости

«Куда потратила призовые? Пока что отложила их под процентную ставку», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

Фигуристка заняла вторые места на этапах Гран-при России в Омске и Казани.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее Горбачёва рассказала о сообщении с поддержкой от Загитовой после побега из дома.

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