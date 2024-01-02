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Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей

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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказал мнение, что в России можно прекрасно жить на 300 тыс. рублей.

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тыс. рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тыс.», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

10 июля «Ахмат» объявил о переходе боснийского защитника Челиковича на правах аренды до конца сезона.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за грозненский клуб 23 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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