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Радимов — о закрытии шоу «Ну так нельзя»: теперь Широков и Слуцкий должны вести передачу «Сиди дома, не для тебя играем»

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Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о закрытии шоу «Ну так нельзя».
Радимов — о закрытии шоу «Ну так нельзя»: теперь Широков и Слуцкий должны вести передачу «Сиди дома, не для тебя играем»
  • Gettyimages.ru

«Роман Широков и Леонид Слуцкий в передаче «Сиди дома, не для тебя играем». Эта фраза надолго останется в моей памяти. А из-за новоиспечённого тренера «Шанхай Шэньхуа» стоит перевести её на китайский язык. Может набирать огромное количество просмотров», — сказал Радимов RT.

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