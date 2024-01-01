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Генич: хочу, чтобы в 2024-м работа возбуждала

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Известный спортивный комментатор Константин Генич сообщил, чего пожелал бы себе и одному из своих коллег в новом году.
Генич: хочу, чтобы в 2024-м работа возбуждала
  • Gettyimages.ru

«Себе загадал бы сохранять мотивацию и любовь к профессии. На данный момент мне это удаётся. 2024-й — високосный год. Надеюсь, он пройдёт без эксцессов и потрясений. Хочу, чтобы работа возбуждала. С любимой женой таких проблем нет, надеюсь, не будет и здесь. Касаемо других людей: пожелаю оставаться таким же профессиональным, спокойным и вразумительным своему руководителю — Сергею Акулинину. Он трудится в непростом мужском коллективе, с повышенным содержанием тестостерона. Надеюсь, буду подкидывать ему как можно меньше различных проблем», — сказал Генич RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Селюк рассказал о пожеланиях себе и одному из своих коллег в новом, 2024 году.

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