Генич: хочу, чтобы в 2024-м работа возбуждала

Известный спортивный комментатор Константин Генич сообщил, чего пожелал бы себе и одному из своих коллег в новом году.

«Себе загадал бы сохранять мотивацию и любовь к профессии. На данный момент мне это удаётся. 2024-й — високосный год. Надеюсь, он пройдёт без эксцессов и потрясений. Хочу, чтобы работа возбуждала. С любимой женой таких проблем нет, надеюсь, не будет и здесь. Касаемо других людей: пожелаю оставаться таким же профессиональным, спокойным и вразумительным своему руководителю — Сергею Акулинину. Он трудится в непростом мужском коллективе, с повышенным содержанием тестостерона. Надеюсь, буду подкидывать ему как можно меньше различных проблем», — сказал Генич RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Селюк рассказал о пожеланиях себе и одному из своих коллег в новом, 2024 году.