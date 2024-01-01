Селюк: драконов в нашем футболе не встречал, только зайчиков, черепашек и обезьянок

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год Зелёного Деревянного Дракона.

«Вы знаете, драконов в нашем футболе не встречал. Встречаются зайчики, черепашки и обезьянки, но не более того», — сказал агент RT.

На аналогичный вопрос ответил и комментатор Константин Генич.

«Мой дракон будет не деревянным, а огнедышащим. Наиболее подходящей кандидатурой видится Артём Дзюба: такой же большой. У него хоть и одна голова, но две руки — обе рабочие, кстати. Артём способен произнести любую речь так, что она будет словно пламя», — отметил он.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Пименов заявил, что Игнашевич у него ассоциируется с Зелёным Деревянным Драконом — могущественный и никогда не улыбающийся.