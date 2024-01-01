«Спартак» объявил о переименовании стадиона в «Лукойл Арену»

Московский «Спартак» официально переименовал домашний стадион команды «Открытие Банк Арена» в «Лукойл Арену».

«Домашний стадион «Спартака» станет «Лукойл Ареной»! Наш стадион будет носить имя одной из крупнейших компаний России и мира!

Убеждены, что под новым именем наш дом станет ещё уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!» — говорится в сообщении.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Франко Камоцци назвал «Спартак» главным разочарованием этого года.