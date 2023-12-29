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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян вернулся в клуб

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в клуб после отпуска.
В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян вернулся в клуб
  • Gettyimages.ru
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Арсен вернулся из отпуска в России и уже работает с командой. Захарян будет готов сыграть с «Алавесом», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн. 

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

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