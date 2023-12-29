Россиянин Артемьев лидирует после шести туров на чемпионате мира по блицу
- РИА Новости
Россиянин имеет в активе 6 очков. На втором месте расположился Магнус Карлсен — 5,5. Тройку замыкает Даниил Дубов — 5. Ян Непомнящий с 5 очками расположился на шестой позиции.
В первый день турнира будет сыграно 11 туров.
Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.