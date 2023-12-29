Россиянин Артемьев лидирует после шести туров на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл шесть партий на старте чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

Россиянин имеет в активе 6 очков. На втором месте расположился Магнус Карлсен — 5,5. Тройку замыкает Даниил Дубов — 5. Ян Непомнящий с 5 очками расположился на шестой позиции.

В первый день турнира будет сыграно 11 туров.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.