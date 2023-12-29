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Матыцин: массово спортсмены не уезжали, приняли правильную патриотическую позицию

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Министр спорта Олег Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из России после отстранения от международных турниров.

«Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию», — приводит слова Матыцина «Интерфакс».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Илья Ковальчук высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

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