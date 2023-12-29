Матыцин: массово спортсмены не уезжали, приняли правильную патриотическую позицию
«Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию», — приводит слова Матыцина «Интерфакс».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Илья Ковальчук высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.