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Ковальчук — об отстранении российских сборных: абсурд, ни в какие рамки не лезет

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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно быстрее вернулись на международную арену, чтобы у наших ребят была возможность соревноваться с лучшими сверстниками с разных стран. То, что сейчас происходит со стороны ИИХФ и МОК, — абсурд, ни в какие рамки не лезет. Надеюсь, что правда восторжествует и наших ребят допустят», — сказал Ковальчук в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее двукратный призёр Олимпиады Анастасия Войнова сообщила, что продолжит выступать в соревнованиях по велотреку, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

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